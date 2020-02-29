«Огненный таран Дмитрия Тарасова»: в Энгельсе вспомнили о подвиге Героя Советского Союза

В Центре народного творчества «Дружба» в городе Энгельс в Саратовской области состоялся Урок мужества и чести, посвященный памяти Героя Советского Союза Дмитрия Тарасова. Героический летчик родился в селе Большой Кушум Балаковского района и прошел обучение в Энгельсской военно-авиационной школе.

Торжественное мероприятие организовали Российский Союз ветеранов, администрация Энгельского района и ПАО «ФосАгро». В числе приглашенных на мероприятие оказались представители множества государственных и общественных организаций, а также ветераны.

Одной из частей Урока мужества стал грандиозный праздничный концерт. В нем приняли участие народные коллективы, певцы и певицы.

Напомним, Дмитрий Тарасов родился 25 сентября 1916 года в бедной и многодетной крестьянской семье. После окончания учебы в предвоенные годы служил в авиационных частях Одесского военного округа, получил 12 благодарностей от командования.

Тарасов совершил таран танковой колонны противника. По свидетельству выжившего члена экипажа, последние слова командира были: «Ребята, кто может, выбрасывайтесь с парашютом. Иду на таран. Иду на таран! Прощайте!». Звание Героя СССР летчику присвоили посмертно 20 июня 1942 года «за беззаветное мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания». В родном селе Большой Кушум ему установлен памятник, а в Балаково начиная с 80-х годов ежегодно проводится посвященный ему турнир по греко-римской борьбе.