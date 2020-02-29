В Саратовской области прошел Урок мужества, посвященный Герою Советского Союза Дмитрию Тарасову

В Балакове состоялся Урок мужества и чести, посвященный памяти Героя Советского Союза Дмитрия Тарасова. Советский воин родился в селе Большой Кушум Балаковского района и учился в Энгельсской военно-авиационной школе.

На торжественное мероприятие во дворце культуры Балаково собралось множество гостей, от кадетов до генералов. Урок мужества прошел благодаря усилиям Российского Союза ветеранов, администрации района и компании «ФосАгро», являющейся одним из мировых лидеров по производству минеральных удобрений.

Многие из гостей праздника получили награды за высокие результаты в учебе и спорте, активное участие в различных проектах, за успешные поисковые операции. Памятные знаки «За укрепление содружества» получили участники боевых действий, а ветерану педагогического труда, основателю музея «Память» Галине Дрожалкиной вручили памятные часы.

Герой Советского Союза Дмитрий Тарасов родился 25 сентября 1916 года в бедной и многодетной крестьянской семье. После окончания учебы в предвоенные годы служил в авиационных частях Одесского военного округа, получил 12 благодарностей от командования.

На шестой день войны Тарасов совершил таран танковой колонны противника. Звание Героя ему присвоили посмертно в 1942 году. В Большом Кушуме ему установлен памятник.