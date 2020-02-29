Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. Он отметил, что Турцию уже покинули не менее 18 тысяч человек.

«Сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем», - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил, что еще в 2016 году Анкара и Брюссель согласовали план по совместной борьбе с миграционным кризисом. В числе прочего он предусматривает оказание Турции финансовой помощи, а также прием странами ЕС легальных мигрантов-сирийцев по принципу «один на одного». Но, как заявил Эрдоган, Евросоюз свои обязательства не выполняет.

Ранее Москва и Анкара подтвердили нацеленность на снижение напряженности при борьбе с террористами в Сирии, а также на защиту гражданского населения внутри и снаружи зоны деэскалации. Об этом сообщили в МИД РФ.

В четверг, 27 февраля, формирования боевиков попытались провести наступательную операцию на позиции правительственных войск Сирии в Идлибе. Тогда же в районе населенного пункта Бехун погибли турецкие военнослужащие. По информации российского Минобороны, они находились в боевых порядках террористов.