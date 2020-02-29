Сутки беспрерывного звучания: новый орган в «Зарядье» установит рекорд Гиннесса

В концертном зале московского парка «Зарядье» проходит инаугурация уникального музыкального инструмента. Орган из шести тысяч труб весом в 41 тонну будет играть сутки - это заявка на новый рекорд.

Один из самых больших органов в Европе занимает площадь в 160 квадратных метров. Тестировать инструмент пригласили 24 музыканта из России, Швеции, Кореи, Японии, Германии, США, Великобритании и Франции. Сменяя друг друга, они будут играть целые сутки. Рекорд по самому долгому беспрерывному звучанию органа зафиксируют присутствующие в зале представители Книги Гиннесса.

Послушать орган пригласили и обычных зрителей - на инаугурацию продавали билеты. По словам представителей парка, органные выступления в концертном зале теперь будут регулярными.