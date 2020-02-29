МИД РФ: Россия и Турция подтвердили нацеленность на снижение напряженности «на земле» при борьбе с террористами в Сирии

Россия и Турция подтвердили нацеленность на снижение напряженности «на земле» при борьбе с террористами в Сирии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Заместитель главы ведомства Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев провели консультации по ситуации с представителем турецкого МИД Седатом Оналом.

Делегаты рассмотрели шаги по стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

«С обеих сторон была подтверждена нацеленность на снижение напряженности «на земле» при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН, а также на защиту гражданского населения внутри и снаружи зоны деэскалации и оказание неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся», - говорится в заявлении МИД РФ.

Формирования боевиков 27 февраля предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции на позиции сирийских правительственных войск в Идлибе. В тот же день в районе населенного пункта Бехун погибли турецкие военнослужащие, находившиеся, по информации Минобороны, в боевых порядках террористов.

Происходящее в Идлибе президент РФ Владимир Путин накануне обсудил с членами Совета безопасности. Во время заседания была выражена крайняя обеспокоенность ситуацией.