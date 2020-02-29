Число погибших из-за ожогов сухим льдом в банном комплексе Москвы возросло до трех

Врачи не смогли спасти еще одного участника вечеринки в банном комплексе Москвы. Из-за сухого льда, который выбросили в воду, он получил сильные ожоги и скончался в больнице. Об этом сообщили в СК РФ.

Общее число погибших в результате инцидента возросло до трех. Ранее следователи по данному факту возбуди уголовное дело.

ЧП в банном комплексе произошло в пятницу, 28 февраля, когда компания из 18 человек отмечала день рождения девушки-блогера. В какой-то момент молодым людям показалось, что вода в бассейне слишком теплая, и они решили заказать 25 килограммов сухого льда. Два человека вследствие химических ожогов скончались сразу же после погружения в воду, двое были госпитализированы.