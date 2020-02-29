В небе над Хорватией взорвался метеорит: видео

Видеорегистратор запечатлел падение и взрыв болида в Хорватии. Видео опубликовал на своей странице один из пользователей Facebook.

На кадрах видно, как метеорит летит с огромной скоростью и взрывается. Небо озаряет яркая вспышка.

В Хорватском астрономическом союзе сообщили, что взрыв произошел около 10:30 (12:30 по мск) 28 февраля на высоте 30 километров. Шум от взрыва был слышен в течение нескольких секунд в разных населенных пунктах, в некоторых домах затряслись окна. Где приземлился болид, выяснить пока не удалось.