Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В небе над Хорватией взорвался метеорит: видео

Анна Касаткина
10:37 29.02.2020
Шум от взрыва был слышен в течение нескольких секунд в разных населенных пунктах.
© Видео: Tomislav Čar Facebook © Фото: Tomislav Čar Facebook

Видеорегистратор запечатлел падение и взрыв болида в Хорватии. Видео опубликовал на своей странице один из пользователей Facebook.

На кадрах видно, как метеорит летит с огромной скоростью и взрывается. Небо озаряет яркая вспышка.

В Хорватском астрономическом союзе сообщили, что взрыв произошел около 10:30 (12:30 по мск) 28 февраля на высоте 30 километров. Шум от взрыва был слышен в течение нескольких секунд в разных населенных пунктах, в некоторых домах затряслись окна. Где приземлился болид, выяснить пока не удалось.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.02.2020, 21:53
ООН готовит специальную гуманитарную миссию в сирийский Идлиб
Дата28.02.2020, 17:28
Герасимов обсудил ситуацию в Сирии с американским генералом Милли
Дата28.02.2020, 13:57
Бывший вице-губернатор Воронежской области Юрченко избран президентом ВФЛА
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата28.02.2020, 17:14
Вертолет Ми-171А2 установил рекорд скорости на Байкале
Дата29.02.2020, 09:21
Непоколебимый Ильюшин: авиационное наследие легендарного конструктора
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:05 В стране и мире
МИД РФ: Россия и Турция подтвердили нацеленность на снижение напряженности «на земле» при борьбе с террористами в Сирии
10:55 В стране и мире
Число погибших из-за ожогов сухим льдом в банном комплексе Москвы возросло до трех
10:37 В стране и мире
Видео
В небе над Хорватией взорвался метеорит: видео
10:11 В стране и мире
Видео
В Подмосковье локализован крупный пожар на овощебазе: кадры последствий
09:56 Армия
Видео
В экстремальных условиях: кадры учений войск РХБЗ на Урале
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Роспотребнадзоре назвали главные опасности офисной работы
Видео
В стиле ретро: на концерте Булановой произошла массовая драка
Видео
Радио «Звезда» начнет вещать в Санкт-Петербурге
Видео
Возвращение легенды: владелец «бэтмобиля» забрал авто со штрафстоянки
Водители в зоне риска: в Москве появился новый вид мошенничества
Сменил профессию: в Москве задержана ОПГ, возглавляемая киноактером
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.