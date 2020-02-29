В Подмосковье локализован крупный пожар на овощебазе: кадры последствий

Пожар на складе овощебазы в Подмосковье локализован на площади 7,2 тысячи квадратных метров. В региональном МЧС рассказали, что тушение продолжается. К нему привлечены более 80 человек.

Возгорание в Наро-Фоминском городском округе произошло около 7 часов утра по московскому времени. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

По предварительной информации, никто не пострадал.