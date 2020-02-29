Парижский вокзал эвакуировали из-за пожара

В центре Парижа вспыхнуло здание возле железнодорожного вокзала Гар-де-Лион. Всех, находящихся поблизости, эвакуируют, правоохранители рекомендуют избегать опасного сектора, чтобы не мешать работе спасателей.

Возгорание оказалось очень масштабным: огонь охватил все пространство между двумя зданиями, целиком затянув их черным дымом. Ролик с места инцидента опубликован в социальной сети Twitter.

Возможной причиной случившегося могли стать беспорядки в данном районе, связанные с выступлением артиста Фалли Ипупа из Демократической Республики Конго. Его концерт должен был состояться 28 февраля.