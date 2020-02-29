Свидетель раскрыл подробности трагедии в банном комплексе в Москве

Первыми на место трагедии приехали спасатели, которые начали откачивать людей, рассказал «Звезде» посетитель столичного банного комплекса, в котором в пятницу, 28 февраля, произошла трагедия.

«Скорая приехала чуть позже. Раньше прибыли спасатели. Они вытаскивали людей из бассейна и откачивали их. По нашим сведениям, одного точно откачали. В комплексе коридор, который разветвляется направо и налево. Вот в него людей вытаскивали и откачивали», - рассказал очевидец Валентин Савченко.

По предварительной информации, в одном из залов банного комплекса компания около 20 человек праздновала день рождения. Отмечающие засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, из-за чего началась химическая реакция. В результате два человека погибли, несколько - экстренно госпитализированы.

«Мы были в метрах 10 от той компании. Они кричали “помогите, откачайте”», - добавил свидетель трагедии.

Столичные следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте происшествия работают эксперты, чтобы установить все обстоятельства случившегося.