Возвращение легенды: владелец «бэтмобиля» забрал авто со штрафстоянки

Задержанный в Москве «бэтмобиль» вернули владельцу после уплаты всех штрафов. Короткая поездка по столичным улицам обошлась блогеру Алишеру Панку в 43 тысячи рублей.

Как рассказал «Звезде» сам молодой человек, он решил больше не выезжать на дороги общего пользования. Супергеройское авто Панк будет показывать на закрытых трассах и на выставках.

В России поставить эту машину на учет невозможно из-за ее габаритов: 6 метров в длину и 4 в ширину. Кроме того, она была собрана в частной мастерской, то есть вне заводских условий.

Громкий резонанс от поездки, несмотря на крупный штраф, только сыграл блогеру на руку. Он уже нашел покупателя на свою машину. Скорее всего, в ближайшее время она отправится в США.

Сумму сделки и имя нового владельца Панк не назвал. Он отметил, что это очень известный бывший спортсмен и страстный поклонник комиксов о «Темном рыцаре».