Власти Москвы обещали помочь мальчику-сироте, который попросил Путина вернуть его бабушке

Московские социальные службы обещали помочь мальчику-сироте, который попросил Владимира Путина вернуть его бабушке. Об этом сообщается на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

«Сейчас мы делаем все возможное, чтобы решить сложности, связанные с обучением, социализацией и медицинским обслуживанием мальчика. С ним и бабушкой работают психологи и специалисты соцзащиты», - говорится в сообщении.

Там же написано, что органы социальной защиты готовы обратиться в суд, чтобы помочь бабушке оформить опеку.

Мальчик-сирота подошел в Владимиру Путину в четверг, 27 февраля, в то время, когда президент посещал только что открывшийся развлекательный парк «Остров мечты». Ребенок рассказал, что не хочет жить в приюте и мечтает вернуться домой, где его ждет бабушка.

Дело в том, что мальчик - круглый сирота, а у его бабушки были сложности, связанные с обучением ребенка, социализацией и медицинским обслуживанием. В октябре 2019 года подростка решили на время поместить в Центр содействия семейному воспитанию. Сейчас дело мальчика взяли на особый контроль.