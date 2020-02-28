В ФНПР объяснили, как будет оплачен выходной в день голосования по поправкам в Конституцию

Выходной в день общероссийского голосования 22 апреля по поправкам в Конституцию не скажется на доходах тех, кто получает оклад. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

«Юридически (выходной) - оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет», - сказал он.

При этом он отметил, что для работающих сдельно день также будет выходным, однако зарплату они за него не получат, сообщает РИА Новости.

Ранее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проведение всенародного голосования по внесению изменений в Конституцию 22 апреля с 8 до 20 часов. В Кремле выбор даты, в частности, объяснили весной и окончанием Великого поста.