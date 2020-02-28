МО РФ: попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились среди наступавших боевиков

Турецкие военнослужащие, которые попали под обстрел сирийских войск в районе населенного пункта Бехун в САР 27 февраля, находились в боевых порядках террористических формирований. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения (враждующих сторон в САР) координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российская сторона приняла исчерпывающие меры для прекращения огня сирийскими войсками. Раненых и погибших эвакуировали на территорию Турции.

В министерстве добавили, что в тот же день в результате попытки масштабного наступления террористов на позиции сирийских войск под обстрел попали турецкие наблюдательные посты.