МО РФ: находящиеся в Идлибе террористы предприняли попытку проведения крупной наступательной операции на позиции войск Сирии

Формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, находящиеся в Идлибской зоне деэскалации, 27 февраля предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции на позиции сирийских правительственных войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Российский Центр по примирению враждующих сторон для исключения любых угроз безопасности находится в постоянном контакте с Идлибским координационным центром.

«В течение прошедших суток представителями российского Центра по примирению враждующих сторон постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов», - говорится в сообщении МО РФ.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ заявили, что 27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел войск Сирии попали находившиеся в боевых порядках террористов турецкие военнослужащие.

Согласно тем координатам, которые российскому Центру передала турецкая сторона, никаких подразделений ВС Турции в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться.

«Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции», - добавили в Минобороны России.

Авиация ВКС РФ в районе населенного пункта Бехун не применялась.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещена в РФ.