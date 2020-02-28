В Белоруссии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали первый случай инфицирования коронавирусом нового типа COVID-19. Медики диагностировали заболевание у иранского студента.

Министерство здравоохранения страны постановило с 20 февраля проводить обследования всех граждан, прибывающих из Южной Кореи, Ирана и Италии.

«При лабораторном типировании был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что молодой человек чувствует себя удовлетворительно. Его и всех, кто с ним контактировал, поместили в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Китае в декабре 2019 года. В КНР на данный момент больше всего заболевших, растет число инфицированных в Южной Корее, Иране и Италии. Общее число зараженных в мире, по последним данным, превысило 83 тысячи человек, погибли почти три тысячи.