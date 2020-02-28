В Кузбассе после столкновения с легковушкой загорелась «Газель»: есть жертвы

В Кемеровской области на трассе Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк произошло ДТП. Там столкнулись минивэн Toyota и «Газель». В результате аварии грузовик загорелся. Видео произошедшего в соцсетях опубликовали очевидцы.

По информации пресс-службы регионального МВД, в ДТП погибли 5 человек: пассажир и водитель «Газели», водитель и 2 пассажира Toyota.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель минивэна выехал на встречную полосу.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.