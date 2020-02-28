Генсек ООН призвал Турцию и Сирию немедленно прекратить огонь в Идлибе

За последние сутки в сирийском Идлибе резко накалилась обстановка. По заявлениям официальной Анкары, в городе в результате обстрела погибли турецкие военные. ВС Турции нанесли удары по позициям сирийской армии, которую обвинили в атаке.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в связи с происходящим созвал срочное совещание по безопасности. Он также распорядился ослабить пограничный режим: если поток сирийских беженцев в Европу увеличится, то сдерживать его не будут.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал все вовлеченные стороны к незамедлительному прекращению огня в Сирии и началу переговоров.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, заявил, что ключевое условие урегулирования в Сирии - размежевание террористов и умеренных сил, готовых к переговорам с законными властями.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон напомнили, что эта задача, согласно сочинским соглашениям, возложена на турецких военных. Однако они ее не выполняют и оказывают поддержку незаконным формированиям.

Кроме того, в ЦПВС заявили, что 25 февраля 2020 года многоцелевой беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Турции «Анка» в ударном снаряжении вошел в воздушное пространство Сирии, нарушив государственную границу. Через 35 минут дежурные силы ПВО ВС САР уничтожили дрон.