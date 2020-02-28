В Тихом океане эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

Военно-морские силы США сообщили, что в Тихом океане китайский эсминец направил на их самолет-разведчик лазер. Это произошло еще 17 февраля. Лазер не был виден невооруженным глазом, его удалось заметить с помощью датчика P-8A.

«Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик P-8A ВМС США, который патрулировал пространство над международными водами Тихого океана в 380 милях к западу от острова Гуам», - говорится в сообщении ВМС США.

Американская сторона считает, что действия эсминца КНР были небезопасными и непрофессиональными - лазер этого типа может причинить ущерб морякам, летным экипажам, а также корабельным и авиационным системам.