Подозрительная вирусная активность: папа Римский пропустил службу из-за недомогания

Папа Римский Франциск из-за недомогания пропустил запланированную мессу в базилике Сан-Джованни на Латеранском холме. Об этом сообщили в пресс-службе Ватикана.

«Этим утром понтифик из-за небольшого недомогания остался в своих апартаментах в “Доме святой Марфы”», - говорится в сообщении службы печати Ватикана.

В сообщении уточняется, что другие мероприятия в программе папы Римского не отменялись. Накануне, во время службы, папа Франциск выглядел простуженным, он кашлял и часто сморкался. Недомогание понтифика случилось на фоне вспышки коронавируса в Италии.

По последним данным, общее число инфицированных в стране составило 650 человек. От нового вида коронавируса погибли 17 пациентов. В Италии во многих городах введен карантин, на въездах в населенные пункты дежурят усиленные наряды карабинеров.