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В Нигерии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

Иван Линдеманн
06:27 28.02.2020
Это уже третья африканская страна с выявленной инфекцией китайской пневмонии после Алжира и Египта.
В Нигерии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом
© Фото: pixabay

В Нигерии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса. COVID-19 выявлен у пациента в штате Лагос. Об этом сообщили в федеральном министерстве здравоохранения страны.

Таким образом, Нигерия стала уже третьей африканской страной, в которой произошло заражение китайской пневмонией, после Алжира и Египта.

Вспышка инфекции произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. Там находится наибольшее число заболевших. Среди стран Европы пострадала Италия. Растет число инфицированных в Иране и Южной Корее. Накануне МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

По последним данным, общее число заболевших в мире превысило 83 тысячи человек, скончались 2858.

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