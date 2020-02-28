Наказание за спасение: в Башкирии оштрафовали водителя, который хотел помочь женщине

В Башкирии водитель нарушил правила дорожного движения, чтобы помочь пешеходу. Результатом его действий стало не моральное удовлетворение, а штраф в размере пяти тысяч рублей.

На женщину, стоявшую на автобусной остановке, упал снег. Это заметил один из водителей. Решив помочь ей, мужчине пришлось выехать на встречную полосу движения.

Как только автолюбитель понял, что с женщиной все в порядке, он вернулся за руль, чтобы продолжить движение. Но тут его уже ждали сотрудники ГИБДД, которые и выписали мужчине штраф. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.

На кадрах видеорегистратора сердобольного водителя видно, что решение помочь он принял молниеносно и никому на встречной полосе не помешал. Видно, что в данной ситуации могла иметь значение каждая секунда, но юридически водитель оказался нарушителем.