Метеорологическая весна пришла в Москву на месяц раньше

В центрально-европейский регион весна пришла на месяц раньше срока, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Традиционно в Москве становится тепло примерно с 27 марта. В этом году метеорологическая весна пришла одновременно с календарной. Такая же ситуация наблюдается и в Приморье. Положительные температуры установились также южнее Владивостока и озера Ханка.

«Сроки прихода весны на европейской территории - это март, для Сибири - это апрель, поэтому мы уже можем констатировать, что у нас ранняя весна с учетом того, что снежного покрова уже почти нет, или его где-то в два-три раза меньше обычного», - приводит РИА Новости слова Варакина.

По прогнозам синоптиков, первого марта температура воздуха начнет понижаться. Ночью столбики термометров опустятся от -2 до -7 градусов, днем температурный фон будет колебаться от 0 до +5 градусов.