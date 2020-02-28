Спонсоры и зарплаты: на базе боевиков в Сирии обнаружили финансовые документы

В Сирии обнаружили финансовые документы террористов. Ценность найденных бумаг в том, что они могут дать сведения о спонсорах и зарплатах боевиков.

В отчетах содержаться все подробные сведения о сделках: указано, что командиры группировок делили награбленное на три части, причем, одна из них уходила в неизвестном направлении.

Реальные имена фигурантов документов заменены на псевдонимы. Однако в любом случае становится ясно, что в среднем каждый террорист получал около 50 долларов США, причем, в турецкой валюте. Напротив каждой графы в документе стоят подписи тех, кто получал деньги.

Для базы, на которой хранились документы, боевики выбрали самое крепкое и надежное здание в населенном пункте. Внутри дома расположены огромные казармы, тренажерный зал, мастерские для восстановления техники и даже тюрьма, в которой держали пленных сирийцев.