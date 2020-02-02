В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении кафе в Новосибирске

Напомним, в ночь на 2 февраля в Новосибирске произошло обрушение крыши кафе , в котором в этот момент находились люди. По предварительной версии, инцидент случился из-за большого количества снега, которое не выдержала пристроенная к основному зданию раздевалка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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