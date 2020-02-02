В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении кафе в Новосибирске
У одного пациента перелом таза, у второго - перелом голени.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС России по Новосибирской области
В региональном Минздраве сообщили о состоянии здоровья пострадавших при обрушении кафе в Новосибирске.
«Двое пострадавших прооперированы. У одного пациента перелом таза, у другой девушки перелом голени», - передает РИА Новости заявление ведомства.
Напомним, в ночь на 2 февраля в Новосибирске произошло обрушение крыши кафе, в котором в этот момент находились люди. По предварительной версии, инцидент случился из-за большого количества снега, которое не выдержала пристроенная к основному зданию раздевалка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.