Детский омбудсмен пообещала вернуть обратившегося к Путину сироту домой к бабушке

Уполномоченный по правам ребенка города Москвы Ольга Ярославская рассказала о том, что можно сделать в ситуации с мальчиком-сиротой, обратившимся к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть его домой к бабушке из приюта. По словам омбудсмена, это возможно, но лишь при соблюдении необходимых норм.

«Есть определенный регламент для того, чтобы передать ребенка под опеку бабушке. Есть определенные условия. Сейчас мы с ними все вместе поработаем, и ребенок будет жить с бабушкой», - сообщила Ярославская.

Уполномоченный также отметила, что мальчик в настоящее время видится со своей родственницей 2-3 раза в неделю.

Напомним, мальчик подошел к Путину во время посещения им открывшегося парка развлечений «Остров мечты». Сирота рассказал, что ему не нравится жить в приюте и попросил президента помочь ему вернуться домой к бабушке.