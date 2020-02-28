В Хубэе власти будут награждать за добровольное обращение к врачам

Власти города Цяньцзян, расположенного в провинции Хубэй, приняли решение материально стимулировать горожан, чтобы те добровольно сообщали о наличии у себя симптомов заражения новым видом коронавируса, сообщает South China Morning Post.

Добровольцам, которые нашли в себе смелость сообщить о своих подозрениях, будут выплачивать от 1 до 10 тысяч юаней (от 140 до 1400 долларов). Тысячу юаней получат те, кто пришел на медосмотр только с повышенно температурой, и у которых не получится с первого раза выявить коронавирус. Две тысячи юаней получит горажане, попавшие в списки с подозрением на заражение. И самая высокая награда в 10 тысяч достанется тем, у кого после тестов подтвердился коронавирус.

Так называемая программа самостоятельной проверки будет действовать в городе Цяньцзян с 27 февраля по 2 марта. Акция проходит и в других городах провинции. По последним данным, на материковой части Китая общее число инфицированных достигло 78 824 человек. Погибло он инфекции 2 788 пациентов.