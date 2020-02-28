Лекарства в России могут подорожать из-за коронавируса

В России предрекли проблемы с лекарствами из-за коронавируса. В частности, трудности могут возникнуть с их производством.

Причиной проблем может стать приостановка работ и поставок сырья на заводах в Китае. Вследствие этого можно ожидать дефицита отдельных препаратов и их подорожания. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Торгово-промышленную палату (ТПП) России.

В частности, проблемы могут коснуться антибиотиков, жаропонижающих и некоторых препаратов из списка важнейших и жизненно необходимых. Член комитета ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медпромышленности Виктор Дмитриев заявил, что имеющихся запасов может хватить на год, но дефицит некоторых из них может выявиться гораздо раньше.

Ранее в ВОЗ оценили меры противодействия России в борьбе с распространением инфекции. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус позитивно оценил усилия России в борьбе с коронавирусом COVID-2019 и отметил, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни действительно помогают.