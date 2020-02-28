Нейросеть раскрасила первое видео о московской жизни в 1896 году

Впервые представлена на всеобщее обозрение восстановленная версия легендарной съемки конца XIX века на Тверской улице в Москве. Она была сделана сотрудником компании братьев Люмьер Чарльзом Муассоном перед коронацией Николая II, которая состоялась в мае 1896 года.

С помощью нейросети было восстановлено изображение, улучшено качество картинки и увеличена скорость воспроизведения до 60 кадров в секунду, что приблизило изображение к максимально естественному. Так же получилось удалить визуальный «шум», размытые кадры и другие дефекты исходной пленки, провести раскрашивание. Реставрированный ролик опубликован на YouTube. В результате создается полное ощущение того, что зритель оказывается в 1896 году на Тверской улице.

Ранее в Сети был опубликован короткометражный фильм, снятый по сценарию, полностью написанному нейросетью. Пересказать сюжет картины под названием «Завод станкостроительных станков» невозможно, так как написанный роботом-нейросетью текст является абсурдным.