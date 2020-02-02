Ученый рассказал, почему не стоит бояться магнитных бурь

Очередные вспышки на Солнце должны произойти со 2 по 4 февраля 2020 года. Об этом рассказали специалисты Физического института имени П.Н. Лебедева РАН. В этот раз, по прогнозам, они будут слабыми. Влияние жители Земли могут заметить на себе не раньше 5-6 февраля.

Специалисты отмечают, что в мировом научном сообществе сейчас нет единого мнения о влиянии магнитных бурь на здоровье человека. Об этом «Российской газете» рассказал доктор физико-математических наук, заведующий Комплексной магнито-ионосферной обсерваторией Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Равиль Рахматулин.

«В подобных исследованиях нередко применяются концепции и методы, частично или полностью признанные ненаучными», - отметил эксперт.

Он рассказал, что раздел биофизики, который изучает влияние изменений активности Солнца на земные организмы, называется гелиобиологией. Рахматулин считает, что одна из важнейших задач современной науки - разобраться в том, какое влияние на нашу планету оказывают магнитные волны.

Ученый отметил, что они могут вызвать нарушения в работе космических аппаратов, вывести из строя электронную технику и многое другое. Также магнитное поле оказывает и полезное воздействие - защищает живые организмы от потока солнечной радиации.

Солнечные космические лучи высокой энергии долетают до Земли самыми первыми через 8-12 минут после крупной вспышки. Через 2-3 дня поток солнечного ветра достигает орбиты. Взаимодействуя с магнитным полем нашей планеты, он и вызывает магнитные бури.