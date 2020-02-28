Слава выше орденов: коллеги актера Алексея Смирнова вспомнили его фронтовые подвиги

Коллеги актера Алексея Смирнова, сыгравшего множество самых запомнившихся советским зрителям ролей, вспомнили о нем в день, когда артисту могло бы исполниться сто лет. Гениальный комик и не только, Смирнов всегда был необычайно добрым и никому ни в чем не мог отказать.

Главной его драматической ролью стал бортовой техник Макарыч из кинофильма «В бой идут одни старики». На тот момент актера уже знали и помнили как исключительного комика, но тут он предстал перед зрителем в непривычном амплуа. Стоило ему оказаться в обществе, его тут же обступали со всех сторон с просьбами сфотографироваться или дать автограф.

Одному из немногих актеров «Ленфильма», Смирнову из-за этого предоставляли личный автомобиль - иначе он мог никуда не успеть из-за неумения отказать в чем-то своему зрителю.

«Это наидобрейший человек был», - вспоминает коллегу актер Рустам Сагдуллаев.

Реплики персонажей Смирнова сразу становились крылатыми и уходил в народ. В то же время, мало кто знал, что обаятельный и комичный артист в прошлом был разведчиком и фронтовиком. Рассказывать про это актер не любил, но являлся обладателем множества орденов и медалей, в том числе двух орденов Славы. Каждая строка в его наградном листе была описанием подвига.

«Выбирая огневые позиции, товарищ Смирнов встретился с группой гитлеровцев в 16 человек и бросился в бой, в результате которого было убито девять, а взято в плен пятеро гитлеровцев, остальные разбежались», - говорится в документах.

В другой записи Смирнов открыл минометный огонь и уничтожил два станковых пулемета и истребил 35 нацистских оккупантов.

Без жизненного опыта и мудрости актера режиссеру ленты «В бой идут одни старики» Леониду Быкову не удалось бы просто и понятно рассказать самое главное о войне.