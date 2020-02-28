Посольство РФ пригласило официальных лиц из США в Крым

Российское посольство в США пригласило американские власти посетить Крым и Севастополь, в ответ на очередное заявление госсекретаря Майка Помпео по полуострову. В дипмиссии уверены, что после такого визита «все озабоченности» Вашингтона будут сняты.

«Отмечаем, что американские власти за прошедшие шесть лет так и не удосужились посетить полуостров и увидеть своими глазами реальное положение дел. Со своей стороны, готовы принять представителей администрации в официальном статусе в Республике Крым и Севастополе», - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook посольства РФ.

Российские дипломаты напомнили Вашингтону, что «Крым – это Россия. Вопрос закрыт окончательно и бесповоротно». И также предложили направить свои усилия на обеспечения выполнения минских соглашений Киевом, а не вводить в заблуждение общественность.

Ранее Дональд Трамп продлил еще на год антироссийские санкции, введенные в 2014 году из-за ситуации на Украины. Всеобщее голосование по вопросу о статусе Крыма и Севастополя состоялось на референдуме 16 марта 2014 года. Подавляющие большинство избирателей отдали свои голоса за присоединение Крыма к Российской Федерации.