Картаполов пожелал будущим защитникам Отечества никогда не забывать историю Родины

Корреспонденты «Юнармии» побывали на праздничном концерте в честь Дня защитника Отечества в Кремле. Там они узнали у известных личностей, как они понимают смысл праздника и что они хотели бы пожелать.

Одним из гостей мероприятия оказался заместитель министра обороны РФ и начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов. Отвечая на вопрос о том, какие уроки он хотел бы преподать будущим защитникам Отечества и юнармейцам, военачальник отметил, что главное - не забывать свою историю.

«Они (юнармейцы - прим. ред.) должны знать историю своей семьи, своего города или поселка, где они живут, знать историю своей Родины», - заявил Картаполов.

Сюжет юнкоров опубликован на официальном канале организации на Youtube. Звезды эстрады, участвующие в праздничном концерте, в свою очередь, пожелали защитникам Отечества и юнармейцам искренне защищать Родину, быть крепкими, сильными и здоровыми, быть друг для друга надежной опорой и прежде всего чтить свою культуру и свое наследие.