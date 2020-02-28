«Враг в 10 раз сильнее»: участник обороны в Кошаре рассказал о том, как сражался против сил НАТО

Ветеран боевых действий Ненад Станич рассказал «Звезде» о том, как сражался против сил НАТО на погранзаставе в Кошаре. Пункт являлся первой сухопутной линией обороны Сербии на границе с Албанией. Станич отметил особую важность обороны Кошар в связи с тем, что противник был сильнее во множество раз.

«Битва на Кошарах стала первой попыткой неприятеля с помощью наземной операции атаковать нашу страну, нашу территорию. Причем, речь шла о враге в 10 раз сильнее. Также битва важна тем, что неприятель остановлен при больших потерях с обеих сторон. Так стало понятно, что атака девятнадцати мощнейших держав мира против одной маленькой страны - не гарантия победы», - заявил ветеран.

Станич подчеркнул, что в военном смысле солдаты НАТО не смогли победить ни в Кошарах, ни на других территориях.

Участник обороны Кошар также рассказал о том, какую технику применяли НАТО-вцы при ведении боевых действий. По его словам, использовались все доступные средства.

«Самолеты применяли кассетные бомбы, снаряды с обедненным ураном и многое другое. Были задействованы и артиллерия, и авиация, но и того не было достаточно для победы над маленькой, но героической Сербией», - заявил солдат.

Станич подчеркнул, что победа стала возможной в том числе и благодаря русским добровольцам. По его словам, бойцы прибывали в Сербию разрозненно, затем отправлялись вместе с остальными в Косово и Метохию.

«Должен упомянуть героя России Анатолия Лебедя, который затем погиб в Москве. Он был с нами в Косово и Метохии, боролся плечом к плечу. Есть добровольцы, которые остались здесь», - поделился ветеран.

Напомним, в 1999 году противостояние Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Среди государств, которые не признают самопровозглашенную республику - Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других.