Голливуд по-советски: в Камышине художник вручную рисует афиши к зарубежным блокбастерам

В Камышине Саратовской области художник Василий Чеботарев рисует оригинальные афиши для местного кинотеатра. Уже не первый год фотографии с ними становятся предметом обсуждения в социальных сетях.

Художник передает на афишах свое восприятие вышедших в прокат картин. В местном кинотеатре «Дружба», единственном во всем городе, его афиши имеют большой успех.

Рисованные афиши - дань традиции; в самом кинотеатре все по последнему слову техники - с 2016 года начали показывать фильмы в формате 3D.

Чеботарев является штатным художником кинотеатра. Директор заведения придерживается мнения, что нарисованные им плакаты нравятся людям из-за «советской» атмосферы, которую рисунок придает голливудским блокбастерам.