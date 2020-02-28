В Кабо-Верде вынесли приговор российским моряками по делу о наркотиках

Суд Кабо-Верде вынес приговор российским морякам, обвиняемым в транспортировке наркотиков. Суд в городе Прая признал их виновными и приговорил к 12 и 10 годам тюрьмы.

Сроки вынесены в отношении капитана судна и остальных моряков соответственно. Сторона обвинения требовала еще более сурового наказания, указывая в качестве сроков лишения свободы от 13 до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, судно ESER под флагом Панамы зашло в январе 2019 года в порт Прая из-за смерти одного из членов экипажа. На борту таможенниками были обнаружены наркотические средства в объеме девяти тонн. Весь экипаж, состоящий из россиян, задержали.