СК РФ возбудил уголовное дело после трагедии с сухим льдом в бассейне в Москве

Московские следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В пятницу, 28 февраля, в столичном банном клубе от полученных химических ожогов скончались два человека, еще двое экстренно госпитализированы.

«В банном комплексе на Коломенском проезде в городе Москве в результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия. Остальные госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь», - говорится в сообщении Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.

По данным следствия, компания около 20 человек отмечала день рождения в банном комплексе. Отдыхающие высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, в результате чего началась химическая реакция.

На месте трагедии работают следователи. Они проводят необходимый комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.