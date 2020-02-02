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Глава МИД КНР выразил благодарность РФ за помощь в противодействии коронавирусу

Егор Левин
08:23 02.02.2020
Китайская сторона отметила высокий уровень российско-китайских отношений всестороннего партнерства.
Глава МИД КНР выразил благодарность РФ за помощь в противодействии коронавирусу
© Фото: Dinendra Haria, Globallookpress

В Министерстве иностранных дел Китая поблагодарили Россию за оказание гуманитарной помощи в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава МИД Китая отметил, что взаимодействие стран в сложившейся ситуации указывает на высокий уровень российско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее российская сторона также высоко оценила меры, предпринимаемые КНР в борьбе с распространением коронавируса. Стороны также обсудили вопросы российско-китайского взаимодействия в данной сфере.

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