Глава МИД КНР выразил благодарность РФ за помощь в противодействии коронавирусу

В Министерстве иностранных дел Китая поблагодарили Россию за оказание гуманитарной помощи в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава МИД Китая отметил, что взаимодействие стран в сложившейся ситуации указывает на высокий уровень российско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее российская сторона также высоко оценила меры, предпринимаемые КНР в борьбе с распространением коронавируса. Стороны также обсудили вопросы российско-китайского взаимодействия в данной сфере.