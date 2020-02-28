Судьба «Темного рыцаря»: хозяин «бэтмобиля» рассказал о штрафстоянке и продаже авто

Владелец задержанного в Москве «бэтмобиля» рассказал «Звезде» о будущем своего детища. По словам Алишера Панка, машину вернут владельцу, однако ему придется заплатить штраф в 43 тысячи рублей.

Молодой человек поделился, что специально заказывал раму для необычного транспорта из Соединенных Штатов, и в итоге собрал «бэтмобиль», способный передвигаться на 95-м бензине. Но из-за бюрократических тонкостей, поставить его на учет в России стало невозможно - причиной послужили габариты транспортного средства.

Как сообщил владелец, теперь автомобиль ждет продажа - купить его готов известный спортсмен из США, являющийся ярым фанатом комиксов, имя которого не разглашается.

Напомним, ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых запечатлено, как сотрудники ГИБДД остановили на дорогах российской столицы автомобиль, похожий как две капли на тот, на котором передвигался главный герой художественных фильмов и комиксов о Бэтмэне.