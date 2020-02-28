Два человека погибли из-за ожогов сухим льдом в сауне в Москве

Два человека погибли в московской сауне, еще двое экстренно госпитализированы с многочисленным ожогами. Причина трагедии - большое количество сухого льда, который отдыхающая компания решила засыпать в бассейн, в результате чего началась химическая реакция. По предварительной информации, в бассейне банного комплекса около 20 человек отмечали день рождения девушки-блогера.

«Бассейн показался теплым. Заказали 25 килограммов льда и засыпали в бассейн. После бани стали прыгать туда. Четырем стало плохо: двое погибли в бассейне, двое госпитализированы», - цитирует РИА Новости представителя экстренных служб столицы.

Сейчас пострадавшие в результате купания в бассейне с сухим льдом находятся без сознания. В чувство их пытаются привести врачи-реаниматологи, состояние травмированных расценивается как тяжелое.

После случившегося, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».