Российские ученые готовят в ООН письмо о спутниках Илона Маска

В Российской академии наук планируют отправить жалобу в ООН на спутниковую систему Starlink Илона Маска. По мнению ученых, сеть из тысячи малых спутников будет мешать работы астрономов. Об этом рассказал астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.

«Мы сейчас занимаемся подготовкой письма от РАН, и завтра с вице-президентом РАН Юрием Балегой мы этот вопрос будем обговаривать, и такое письмо от нас пойдет», - приводит РИА Новости слова ученого.

По словам астрофизика, из-за «солнечных зайчиков», которые будут отражаться от спутников Илона Маска, 30-40% астрономических снимков может быть испорчена. С российскими астрономами согласны и их коллеги из Европейского астрономического общества. На заседании EAS было принято решение обратиться к национальным структурам, чтобы те выступили за ограничение в развертывании спутниковой системы Starlink.

Напомним, что сеть Starlink предполагает вывод на орбиту множества малых спутников, благодаря которым доступ в Сеть появится у жителей отдаленных и труднодоступных районов. Ожидается, что к концу 2020 года высокоскоростной связью будут обеспечены жители юга США.