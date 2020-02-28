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Генный шпионаж: американскую ДНК-платформу заподозрили в сборе данных россиян

Диана Сирази
22:34 28.02.2020
Граждане России массово отсылают в США свои биоматериалы в надежде выяснить родословную.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Госдуме заподозрили американскую компанию, которая проводит ДНК-тесты, в шпионаже. Подобные лаборатории есть и в России, но их услуги значительно дороже заокеанских. Поэтому наши граждане массово отсылают в Штаты свои биоматериалы в надежде выяснить родословную. Но как все эти данные используют генетики - большой вопрос. Ведь при сравнительно небольшой статистической выборке в несколько тысяч экземпляров можно легко проанализировать уязвимости целого народа.

Американская ДНК-платформа My Heritage предлагает легко определить происхождение своих предков. Тест прост: курьер привозит пробирки, заполняешь их слюной, а потом ДНК совершает заокеанское путешествие - летит в Хьюстон. Месяц идут лабораторные исследования, после чего клиент получает ссылку на результат. Но, в казалось бы безобидном поиске дальних родственников, депутаты Госдумы усмотрели генетический шпионаж и пожаловались на сеть в Генпрокуратуру.

«Нарушение российского законодательства об обороте личных данных, в том числе и биологических данных. Компания может использовать эти данные для создания боевых вирусов аналогичных китайскому, только рассчитанных на геном граждан России», - объяснил «Звезде» депутат ГД РФ Евгений Федоров.

О том, что иностранцы не просто так собирают наши биометрические параметры, три года назад говорил еще президент РФ Владимир Путин. Но очень большой интерес россиян к американским ДНК-тестам только растет.

Своих лабораторий, кстати, хватает. Наши специалисты проводят полный цикл исследований, и биоматериал россиян никогда не покинет пределов России.

Популярность американских тестов обусловлена их дешевизной. Импортные анализы стоят 50 долларов - в переводе, примерно, 3 тысячи рублей. В России за такую работу просят 9 тысяч рублей.

Стоит отметить, что даже в Пентагоне опасаются этих тестирований и рекомендуют военнослужащим их не проходить. Это, считают в американском командовании, может потенциально создать угрозу безопасности армии США.

Тем временем, сервису My Heritage уже исполнилось 20 лет и за это время им воспользовались уже больше 100 миллионов человек.

У российских депутатов вопрос возник не только по сбору данных, их также интересует транспортировка через океан: возможно, тут есть таможенные нарушения. Но разбираться в этом теперь придется Генеральной прокуратуре РФ.

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