Военная полиция РФ провела патрулирование в Алеппо

Российская военная полиция продолжает патрулирование в сирийской провинции Алеппо. Об этом на брифинге для журналистов сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Он также добавил, что к наземным патрулям присоединилась армейская авиация, которая контролировала обстановку в зоне работы с воздуха.

«Продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам в провинции Алеппо», - заявил Журавлев.

Российская Федерация и Турция 22 октября прошлого года подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. В документе оговаривалось введение подразделений российской военной полиции на отдельные участки сирийско-турецкой границы для содействия отводу курдских формирований. Министр обороны России Сергей Шойгу, по итогам проведенной работы заявил, что отвод курдов завершен досрочно.