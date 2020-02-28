Адвокат Януковича опубликовал протоколы допроса «грузинских снайперов»

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича рассказал о протоколах допроса «грузинских снайперов». Как заявил Александр Горошинский, «правда постепенно просачивается наружу».

Сообщается, что опубликованные данные подтверждают в частности сведения о начале расстрелов на Майдане с правоохранителей «Беркут». Горошинский утверждает, что эти и многие другие показания, уже звучавшие ранее, не берутся во внимание украинской прокуратурой.

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«Они (показания - прим. ред.) не принимались при предыдущей власти и не принимаются сейчас. И связано все с тем, что многие сотрудники прокуратуры остались прежними и продолжают выполнять преступные приказы предыдущих руководителей», - пишет адвокат на своей странице в Facebook.

По мнению Горошинского, в полной мере правда не увидит свет, пока не изменится ситуация с сотрудниками прокуратуры.

Ранее об участии «грузинских снайперов» в стрельбе на Майдане также рассказал президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, Янукович рассказал ему, что у него и мыслей не было, чтобы «применить силу против гражданского населения», даже если люди взяли в руки оружие. Путин добавил, что полностью исключает, что он мог это сделать. По его мнению, «вполне могли» открыть огонь те, кто «искал повод для госпереворота».