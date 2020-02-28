ООН готовит специальную гуманитарную миссию в сирийский Идлиб

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о подготовке гуманитарной миссии организации для направления ее на северо-запад Сирии с целью получения более четкой картины о происходящем в регионе.

«Идут приготовления гуманитарной миссии именно для этой цели», - цитирует РИА Новости заявление Гутерриша.

Обстановка в Сирии резко обострилась. В частности, в Идлибской зоне деэскалации боевики накануне предприняли попытку атаковать позиции правительственных сил Сирии. Верные Дамаску подразделения отбили атаку, однако под огонь сирийской артиллерии попали турецкие военнослужащие.

Всего погибли более 30 человек, многие получили ранения. В распространенном ранее заявлении Минобороны Российской Федерации сообщалось, что турецких военных не должно было быть в месте нанесения ударов по радикалам.

Ситуацию уже обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны подтвердили важность последовательного выполнения условий меморандума о деэскалации в Сирии и договорились в ближайшее время провести личную встречу.