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Более чем на 200: в Италии резко выросло число заразившихся коронавирусом

Роман Захаров
21:14 28.02.2020
В 412 случаях инфицирования речь идет об отсутствии симптомов или столь несущественных проявлениях болезни, что заболевшие не нуждаются в госпитализации.
Более чем на 200: в Италии резко выросло число заразившихся коронавирусом
© Фото: Fabio Cimaglia, Keystone Press Agency, Globallookpress

Число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло более чем на 200. Такое заявление сделал руководитель службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

«Исходя из данных, которые были получены от регионов, число заболевших коронавирусом в нашей стране достигло 821. К этим цифрам добавляются 46 выздоровевших и 21 погибший», - приводит РИА Новости его слова.

Боррелли при этом подчеркнул, что в 412 случаях инфицирования речь идет об отсутствии симптомов или столь несущественных проявлениях болезни, что заболевшие не нуждаются в госпитализации и находится в домашней изоляции на доверии.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что эксперты организации приняли решение о повышении оценки риска коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне. Он также рассказал, что первые результаты вакцин от опасного заболевания ожидаются через несколько недель.

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