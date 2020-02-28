«Он всегда был впереди»: ветеран контрразведки Петрищев передал фотографии отца-фронтовика для «Дороги памяти»

Почти 820 тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны загружено в единую базу проекта Минобороны Российской Федерации «Дорога памяти». Эти снимки и хранящиеся в архивах фотоматериалы станут основой для мультимедийной галереи мемориального комплекса в парке «Патриот».

Историю своего отца-фронтовика, в рамках нашего спецпроекта, рассказал генерал-лейтенант, бывший начальник Управления военной контрразведки ФСБ Владимир Петрищев. Он передал фотографии и документы, связанные с воинской службой отца, в Центр оцифровки.

«Мой отец Петрищев Иван Акимович 1914 года рождения прошел три войны. В 34-ом году он был призван на действительную военную службу, затем в 38-ом году произошли события на озере Хасан, в 39-ом году случилась Финская компания, а в августе 41-го он был призван на Великую Отечественную войну. Проходил он свою боевую службу во многих частях и подразделениях. Всегда и везде мой отец был в первых рядах, так как он был рядовым. Это потом от стал сержантом, стал командовать отделением противотанковых орудий, был командиром отделения пулеметчиков. Воевал отец и под Москвой и на юге и на в Чехословакии, был трижды ранен», - отметил Петрищев, показывая памятные фотоснимки.

Проект «Дорога памяти» призван объединить не только поколения, но и десятки миллионов фотосвидетельств военной эпохи. На собранных кадрах запечатлены ветераны, работники оборонных предприятий, партизаны, блокадники, военкоры, труженики тыла и бойцы на передовой.

Принять участие в проекте может любой желающий, для этого на сайте Минобороны России запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить оцифрованные фотоснимки и данные о своих родных и близких, воевавших на различных фронтах в годы Великой Отечественной войны.