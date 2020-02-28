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Сменил профессию: в Москве задержана ОПГ, возглавляемая киноактером

Роман Захаров
20:44 28.02.2020
По данным МВД, главарь банды снимался в нескольких культовых фильмах прошлых лет.
Сменил профессию: в Москве задержана ОПГ, возглавляемая киноактером
© Фото: flickr

Московские полицейские задержали участников организованной преступной группы, которую возглавлял бывший киноактер. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации правоохранителей, бандиты списывали деньги с банковских счетов умерших граждан с помощью контрафактных SIM-карт и присваивали их недвижимость.

«Получив от сообщников информацию о смерти одинокого владельца квартиры, злоумышленники проникали в жилище и забирали оттуда документы на право собственности. Затем другие участники оформляли документы, подтверждающие родственные связи с умершим, и в судебном порядке приобретали права на недвижимость и банковские счета», - объяснила представительница полиции.

Волк также рассказала, что организатором группы является бывший актер, который играл эпизодические роли в нескольких культовых фильмах прошлых лет. Других подробностей о личности главаря банды в МВД не назвали.

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