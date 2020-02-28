Сменил профессию: в Москве задержана ОПГ, возглавляемая киноактером
Московские полицейские задержали участников организованной преступной группы, которую возглавлял бывший киноактер. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По информации правоохранителей, бандиты списывали деньги с банковских счетов умерших граждан с помощью контрафактных SIM-карт и присваивали их недвижимость.
«Получив от сообщников информацию о смерти одинокого владельца квартиры, злоумышленники проникали в жилище и забирали оттуда документы на право собственности. Затем другие участники оформляли документы, подтверждающие родственные связи с умершим, и в судебном порядке приобретали права на недвижимость и банковские счета», - объяснила представительница полиции.
Волк также рассказала, что организатором группы является бывший актер, который играл эпизодические роли в нескольких культовых фильмах прошлых лет. Других подробностей о личности главаря банды в МВД не назвали.