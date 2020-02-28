Подвиг, вписанный в историю кровью: в Чечне вспомнили героев 6-й роты

В Чечне сегодня вспоминали бойцов 6-й роты псковских десантников, почти в полном составе погибших в неравном бою на высоте 776.0. В преддверии двадцатилетия подвига военнослужащих, их родственники возложили цветы к мемориальному комплексу с именами героев в Грозном, а затем отправились в село Улус-Керт, где установлен памятный знак. Недалеко от него, в Аргунском ущелье, бойцы приняли свой последний бой.

Бой на высоте 776.0 шел в ночь с 29 февраля на первое марта 2000 года. Псковские бойцы ВДВ должны были захлопнуть капкан для оставшихся в кольце федеральных войск немногочисленных банд террористов, целью которых был Дагестан.

«Из моих источников, мне рассказали, что должна была быть разыграна югославская карта, эта группировка должна была уйти в Дагестан, захватить, провозгласить ваххабитскую республику и призвать, чтобы бомбили, чтобы туда вошли страны НАТО, как в Югославии», - рассказал брат Героя России Алексей Ермаков.

Бой продолжался 19 часов. По численности боевики превосходили роту десантников почти в 30 раз. Когда заканчивались патроны, террористов рубили саперными лопатками, чтобы не допустить боевиков в Дагестан против банд формирования в 2500 человек встали 90 гвардейцев-десантников. Выжить удалось только шестерым.

«Сегодня в двадцатую годовщину мы склоняем головы перед родными и близкими наших героев десантников 6-й роты. Я уверен, я знаю, что нет таких слов и нет таких действий, которые смогли бы восполнить утрату ваших сыновей, отцов и братьев, истинных воинов, для которых долг, честь и родина стали высшими ценностями. Мы всегда будем помнить их беспримерный подвиг», - обратился к собравшимся заместитель председателя совета федерации Андрей Турчак.

У подножия высоты 776.0 установлен десятитонный поклонный крест. На светло-сером граните выгравировано «НИКА», что означает победа, а в основании надпись «Памяти павшим».

«Это подвиг. Потому что у них был выбор, а когда выбор есть, значит и подвиг есть. Они могли отойти, могли сдаться, но они стояли насмерть», - с гордостью говорит отец Героя России Александра Воробьева Владимир.

У высоты 776.0 каждый год в канун трагической даты появляются цветы и поминальные свечи. Матери со слезами на глазах целуют памятный крест и собирают землю, чтобы отвести ее на могилы сыновей. Они говорят, что время не лечит, но подвиг 6-ой роты навечно вписан кровью в историю.