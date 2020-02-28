Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Подвиг, вписанный в историю кровью: в Чечне вспомнили героев 6-й роты

Максим Гриценко
20:03 28.02.2020
В преддверии двадцатилетия подвига псковских десантников, их родные и близкие возложили цветы к мемориальному комплексу с именами героев в Грозном.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Чечне сегодня вспоминали бойцов 6-й роты псковских десантников, почти в полном составе погибших в неравном бою на высоте 776.0. В преддверии двадцатилетия подвига военнослужащих, их родственники возложили цветы к мемориальному комплексу с именами героев в Грозном, а затем отправились в село Улус-Керт, где установлен памятный знак. Недалеко от него, в Аргунском ущелье, бойцы приняли свой последний бой.

Бой на высоте 776.0 шел в ночь с 29 февраля на первое марта 2000 года. Псковские бойцы ВДВ должны были захлопнуть капкан для оставшихся в кольце федеральных войск немногочисленных банд террористов, целью которых был Дагестан.

«Из моих источников, мне рассказали, что должна была быть разыграна югославская карта, эта группировка должна была уйти в Дагестан, захватить, провозгласить ваххабитскую республику и призвать, чтобы бомбили, чтобы туда вошли страны НАТО, как в Югославии», - рассказал брат Героя России Алексей Ермаков.

Бой продолжался 19 часов. По численности боевики превосходили роту десантников почти в 30 раз. Когда заканчивались патроны, террористов рубили саперными лопатками, чтобы не допустить боевиков в Дагестан против банд формирования в 2500 человек встали 90 гвардейцев-десантников. Выжить удалось только шестерым.

«Сегодня в двадцатую годовщину мы склоняем головы перед родными и близкими наших героев десантников 6-й роты. Я уверен, я знаю, что нет таких слов и нет таких действий, которые смогли бы восполнить утрату ваших сыновей, отцов и братьев, истинных воинов, для которых долг, честь и родина стали высшими ценностями. Мы всегда будем помнить их беспримерный подвиг», - обратился к собравшимся заместитель председателя совета федерации Андрей Турчак.

У подножия высоты 776.0 установлен десятитонный поклонный крест. На светло-сером граните выгравировано «НИКА», что означает победа, а в основании надпись «Памяти павшим».

«Это подвиг. Потому что у них был выбор, а когда выбор есть, значит и подвиг есть. Они могли отойти, могли сдаться, но они стояли насмерть», - с гордостью говорит отец Героя России Александра Воробьева Владимир. 

У высоты 776.0 каждый год в канун трагической даты появляются цветы и поминальные свечи. Матери со слезами на глазах целуют памятный крест и собирают землю, чтобы отвести ее на могилы сыновей. Они говорят, что время не лечит, но подвиг 6-ой роты навечно вписан кровью в историю.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.02.2020, 17:04
Путин: Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Киргизии
Дата28.02.2020, 17:28
Герасимов обсудил ситуацию в Сирии с американским генералом Милли
Дата28.02.2020, 13:57
Бывший вице-губернатор Воронежской области Юрченко избран президентом ВФЛА
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата28.02.2020, 17:14
Вертолет Ми-171А2 установил рекорд скорости на Байкале
Дата26.02.2020, 13:30
Битва за Эльбрус: как «зеленые дьяволы» Александра Гусева сорвали фашистский флаг с главной вершины Кавказа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:03 В стране и мире
Видео
Подвиг, вписанный в историю кровью: в Чечне вспомнили героев 6-й роты
19:56 В стране и мире
Под Астраханью потерпел крушение вертолет
19:22 В стране и мире
Видео
В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла
19:20 В стране и мире
ВОЗ повысил оценку риска коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне
18:52 В стране и мире
Видео
«Матерые головорезы»: постпред РФ при ОЗХО объяснил, почему кураторы «Белых касок» боятся своих подопечных
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В стиле ретро: на концерте Булановой произошла массовая драка
Видео
Радио «Звезда» начнет вещать в Санкт-Петербурге
Видео
Возвращение легенды: владелец «бэтмобиля» забрал авто со штрафстоянки
Водители в зоне риска: в Москве появился новый вид мошенничества
Видео
Назад в 90-е: в Харькове разборки предпринимателей закончились стрельбой и взрывами
Видео
Рысь забрела в жилой район Биробиджана: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.