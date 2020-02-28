Под Астраханью потерпел крушение вертолет
О погибших или пострадавших к настоящему моменту ничего не известно.
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В Наримановском районе Астраханской области потерпел крушение вертолет. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел в районе села Линейное в 20.30. На место ЧП была направлена оперативная группа, пишет РИА Новости.
Согласно предварительным данным, упал вертолет Robinson. Воздушное судно могло быть частным или принадлежать «Лукойлу», рассказали в экстренном ведомстве.
О погибших или пострадавших к настоящему моменту ничего не известно.